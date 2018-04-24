МИД призвал Ригу освободить правозащитника Гапоненко

Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника Александра Гапоненко, его арест нарушает международное право, заявил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов.

Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко в пятницу по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Он был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. СМИ сообщили, что Гапоненко объявил голодовку и находится под наблюдением медиков.

"Подобные действия латвийских властей нарушают базовые принципы Европейского союза, положения универсальных и европейских международно-правовых документов по правам человека и правам национальных меньшинств, демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики", — говорится в ответе Мальгинова на вопрос СМИ об отношении Москвы к аресту активиста. Ответ опубликован на сайте МИД РФ.

"Арест Гапоненко — это показательная акция устрашения всех русскоязычных жителей Латвии, особенно тех, кто выступает в защиту русскоязычного образования в стране мирными способами", — добавил Мальгинов.

Дипломат отметил, что Москва считает арест Гапоненко "попыткой ликвидации свободы слова, мнений и распространения информации, что неприемлемо в демократическом обществе". Он заявил, что Москва требует немедленного освобождения Гапоненко и будет "внимательно отслеживать, как просвещенная общественность Европы отреагирует на незаконное задержание".