Лавров назвал партнерство с КНР приоритетом внешней политики России 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с визитом к Пекин, где проходит его встреча с китайским коллегой Ван И. По словам министра, многостороннее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем остаются среди приоритетов внешней политики РФ.
Лавров также напомнил, что Москва и Пекин выступают на международной арене с единых позиций по ключевым вопросам, связанным с глобальной безопасностью. Сотрудничество двух стран позволяет укрепить их позиции в мире. При этом министр выразил надежду, что в текущем году экономические связи РФ и Китая будут тоже укрепляться.
24 апреля Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в китайской столице.