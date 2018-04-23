Ещё
Лавров назвал партнерство с КНР приоритетом внешней политики России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал партнерство с КНР приоритетом внешней политики России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с визитом к Пекин, где проходит его встреча с китайским коллегой Ван И. По словам министра, многостороннее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем остаются среди приоритетов внешней политики РФ.
Лавров также напомнил, что Москва и Пекин выступают на международной арене с единых позиций по ключевым вопросам, связанным с глобальной безопасностью. Сотрудничество двух стран позволяет укрепить их позиции в мире. При этом министр выразил надежду, что в текущем году экономические связи РФ и Китая будут тоже укрепляться.
24 апреля Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в китайской столице.
Российская Газета: последние новости
МИД : Москва не будет отвечать на ультиматум посла США Шойгу прилетел в Пекин для участия в международном совещании Пушков о возможном выходе США из ядерной сделки: Трамп играет с огнем
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57359
По секрету: Как зарабатывают на менструациях21
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»197
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение