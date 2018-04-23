Украинский министр иностранных дел похвалил жесткий курс Мааса в отношении России 

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин высоко оценил жесткий курс своего немецкого коллеги Хайко Мааса (Heiko Maas) в отношении России, пишет «Фокус» (Focus).
«Я очень ценю его позицию», — сказал он журналистам в воскресенье на полях встречи глав МИД стран «большой семерки» в Торонто.
Маас резко осуждает Москву, хотя и выступает за переговоры с Россией ради урегулирования сирийского конфликта. За эту позицию его раскритиковали даже в его собственной партии СДПГ.
Климкин — первый министр иностранных дел Украины, приглашенный на встречу «большой семерки», на которой украинский конфликт стал одной из центральных тем обсуждения наряду с Сирией, Россией и КНДР. В отношении возобновления переговоров по ситуации на Восточной Украине при посредничестве Германии и Франции Климкин высказался скептически: «Россия не готова».
В последний раз четырехсторонние переговоры в так называемом «нормандском формате» проходили в феврале 2017 года. «Нам нужно видение повестки дня этой встречи. Сейчас его нет, потому что Россия не готова действительно присоединиться к переговорам», — подчеркнул Климкин.
Маас же высказался в защиту «нормандского формата»: «Этот формат уже сработал ранее, и нам не нужно изобретать ничего нового».