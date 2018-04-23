Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности

ПЕКИН, 23 апреля. / ТАСС /. Консолидированная линия России Китая на строгое соблюдение международных договоренностей играет важнейшую роль в укреплении стабильности на планете. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире", — сказал он.

По словам министра, развитие стратегического партнерства с КНР является одним из основных приоритетов российской внешней политики. «Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов и в текущем году», — подчеркнул Лавров. В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.