Ещё
Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Индия лишила Россию Су-57
Индия лишила Россию Су-57

Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международных договоренностей играет важнейшую роль в укреплении стабильности на планете. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
"Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире", — сказал он.
По словам министра, развитие стратегического партнерства с КНР является одним из основных приоритетов российской внешней политики. «Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов и в текущем году», — подчеркнул Лавров. В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.
"Рассчитываю, что сегодняшние переговоры, которые предваряют завтрашнее заседание Совета министров иностранных дел ШОС, позволят нам поговорить обо всех этих вопросах и наметить планы на будущее", — заключил Лавров.
ТАСС: последние новости
Крутских: РФ не будет давать США односторонние гарантии невмешательства в выборы Захарова: дело Татунашвили не повредило нормализации отношений между РФ и Грузией Несколько членов президиума СДПГ недовольны тоном главы МИД ФРГ по отношению к России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»126
Центр Еревана парализован385
Индия лишила Россию Су-5752
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение