Назван ключевой приоритет внешней политики РФ

Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — сказал Лавров.

По его словам, двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и Китая.

Как указал Лавров, помимо взаимодействия над уровне глав правительств Москва придает большое значение взаимодействию по линии министерств, ведомств, парламентов.

"Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов в текущем году", — указал глава МИД РФ, заметив, что в экономических связях двух государств наблюдается положительная динамика. "Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России. У нас единое понимание необходимости улучшения качественных параметров экономического взаимодействия", — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают консолидированную линию на строгое соблюдение международного права. Эта линия, по словам Лаврова, "играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире".