Посол в Аргентине исключил возможность высылки российских дипломатов из Латинской Америки 

Об этом он сказал в интервью "Газете.Ru".
По его словам, на высылку дипломатов не согласится ни одна страна из региона.
"К британо-американской инициативе присоединились только страны члены НАТО и несколько их ближайших союзников. У латиноамериканцев своя позиция", — сказал Коронелли.
Он добавил, что комментарии российской стороны в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери воспринимались в Аргентине с «полным пониманием».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за провокацией в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, стоят мощные силы в США и Великобритании.