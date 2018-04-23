Посол в Аргентине исключил возможность высылки российских дипломатов из Латинской Америки

Об этом он сказал в интервью "Газете.Ru"

По его словам, на высылку дипломатов не согласится ни одна страна из региона.

"К британо-американской инициативе присоединились только страны члены НАТО и несколько их ближайших союзников. У латиноамериканцев своя позиция", — сказал Коронелли.