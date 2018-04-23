Косачев: Россия поддерживает реформирование ООН

Сенатор отметил, что в оценке ситуации отсутствует главное — анализ того, почему она стала возможной. По мнению Константина Косачева, это «произошло исключительно в силу последовательного и осознанного размывания роли и функций ООН и ее Совета Безопасности со стороны Запада».

Генеральному секретарю ООН российский сенатор порекомендовал «сосредоточить усилия на консолидации позиций большинства стран-членов ООН, действующих исключительно в соответствии с уставом организации, и добиваться того, чтобы любые нарушения этого устава встречали осуждение международного сообщества».

Константин Косачев подчеркнул, что Западу не нужна ООН в ее нынешнем виде — отстаивающая международное право и коллективные механизмы принятия решений в сфере войны и мира.