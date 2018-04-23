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Косачев: Россия поддерживает реформирование ООН
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Косачев: Россия поддерживает реформирование ООН 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия готова сотрудничать с ООН, в том числе в интересах реформирования организации. Так глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о необходимости реформы в организации и в ее Совбезе​​​, сообщает РИА Новости.
Сенатор отметил, что в оценке ситуации отсутствует главное — анализ того, почему она стала возможной. По мнению Константина Косачева, это «произошло исключительно в силу последовательного и осознанного размывания роли и функций ООН и ее Совета Безопасности со стороны Запада».
Генеральному секретарю ООН российский сенатор порекомендовал «сосредоточить усилия на консолидации позиций большинства стран-членов ООН, действующих исключительно в соответствии с уставом организации, и добиваться того, чтобы любые нарушения этого устава встречали осуждение международного сообщества».
Константин Косачев подчеркнул, что Западу не нужна ООН в ее нынешнем виде — отстаивающая международное право и коллективные механизмы принятия решений в сфере войны и мира.
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