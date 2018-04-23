Киев примет высланных из РФ из-за «дела Скрипалей» британских дипломатов

Павлом Климкиным. Как сообщает «Укринформ», министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел встречу с главой МИД Украины

Уточняется, что политики обсудили расширение сотрудничества стран по стратегическим коммуникациям и другим вопросам, а также затронули тему размещения на территории Украины выдворенных из России британских дипломатов.

«Я говорил с Борисом на эту тему, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц — мы еще должны согласовать», — сообщил глава МИД Украины.

Напомним, в марте 2018 года Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона из-за так называемого «дела Скрипалей».