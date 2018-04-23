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Киев примет высланных из РФ из-за «дела Скрипалей» британских дипломатов
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Киев примет высланных из РФ из-за «дела Скрипалей» британских дипломатов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудил со своим украинским коллегой расширение сотрудничества между странами.
Как сообщает «Укринформ», министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Уточняется, что политики обсудили расширение сотрудничества стран по стратегическим коммуникациям и другим вопросам, а также затронули тему размещения на территории Украины выдворенных из России британских дипломатов.
«Я говорил с Борисом на эту тему, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц — мы еще должны согласовать», — сообщил глава МИД Украины.
Напомним, в марте 2018 года Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона из-за так называемого «дела Скрипалей».
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