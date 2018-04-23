Главе Хакасии предрекли отставку

РБК узнал о возможной отставке главы Хакасии

Глава Хакасии Виктор Зимин может уйти в отставку после инаугурации президента 7 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента . Политический блок Кремля активно рекомендует заменить Зимина, в том числе из-за низких рейтингов, но указ президента «еще не подписан», отмечает собеседник, близкий к властям Хакассии.

Зимин считается кандидатурой министра обороны Сергея Шойгу , мнение которого также будет учитываться при решении вопроса, говорит собеседник издания.

Помимо низких рейтингов против Зимина может работать скандал с бывшим руководителем администрации республики Владимиром Бызовым, отмечает один и собеседников. Бызова подозревают в координации преступного сообщества с целью хищения денежных средств. По данным СК, с 1 декабря 2015 г. по 27 декабря 2016 г. участники преступного сообщества похитили более 195 млн руб.

В Хакассии сложная финансовая ситуация. На прошлой неделе агентство Fitch отозвало все кредитные рейтинги республики. По данным Минфина и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), на 1 января 2018 г. отношение долга Хакасии к ее налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 136,4%, больше показатель только у Мордовии — 225,7%.