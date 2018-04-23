Климкин и Джонсон обсудили размещение выдворенных из России дипломатов на Украине

"Мы успели проговорить то, что будем расширять наше сотрудничество по стратегическим коммуникациям и другим вопросам", — сказал Климкин.

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность размещения на территории Украины выдворенных из России британских дипломатов.

"Я говорил с Борисом на эту тему, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц — мы еще должны согласовать", — сообщил глава МИД Украины.

Об этом он рассказал по итогам встречи с Джонсоном.