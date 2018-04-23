Климкин и Джонсон обсудили размещение выдворенных из России дипломатов на Украине 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, передает "Укринформ".
"Мы успели проговорить то, что будем расширять наше сотрудничество по стратегическим коммуникациям и другим вопросам", — сказал Климкин.
Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась возможность размещения на территории Украины выдворенных из России британских дипломатов.
"Я говорил с Борисом на эту тему, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц — мы еще должны согласовать", — сообщил глава МИД Украины.
Об этом он рассказал по итогам встречи с Джонсоном.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разозлился на помощников когда узнал, что советники дезинформировали его по вопросу числа высланных из Европы дипломатов.