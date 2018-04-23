«Общий щит России и Европы». Смогут ли ЕС и Москва стать союзниками

"Закрыть главу в истории Европы"

Идее единой европейской армии уже много десятилетий, но она так и не воплощена в жизнь. "Главная причина в том, что американцы, открыто этого не говоря, блокируют и торпедируют процесс формирования военной структуры, параллельной НАТО . Пока у США такой взгляд на общеевропейскую безопасность: пусть европейцы экономически объединятся, но ни в коем случае не создают альтернативу НАТО. Поэтому нет оснований утверждать, что европейцы способны на что-то в военной сфере без НАТО", — считает немецкий политолог Александр Рар

С другой стороны, он отмечает: "Европейская армия должна навсегда закрыть главу внутриевропейских войн в истории". Немецкий политолог очень осторожен в оценках вероятности оборонительного союза России и Европы.

"Это решится в ближайшие лет двадцать пять, если появится перспектива общей Европы от Лиссабона до Владивостока (единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока предлагал создать Владимир Путин. — Прим. ред.). Тогда возникнет доверие, понимание, что надо совместно бороться с вызовами: международным терроризмом, разваливающимся Ближним Востоком. В таком случае я вижу для России и Европы большой шанс объединить оборонительные структуры в один кулак и сформировать общеевропейскую систему безопасности. Это было бы идеально, — говорит Александр Рар. — Но сегодня рассуждать об этом странно и несерьезно. Сейчас Европа все сильнее интегрируется в Трансатлантический блок, ее туда встраивают. Это способно привести к тому, что Россия не будет заинтересована в общей оборонительной площадке. Возможно, следующее поколение политиков поймет, что надо действовать сообща".

В единой европейской армии объединяться пришлось бы тем, кто в прошлом и позапрошлом веке вел друг против друга самые кровопролитные и ожесточенные войны. Характерна директива о воинских традициях для бундесвера, выпущенная в марте: основным примером доблести должна служить история немецкой армии после Второй мировой. Рейхсвер, армия социалистической Германской Демократической Республики, и уж тем более вермахт времен Третьего рейха такими примерами не могут служить ни в коем случае. Это понятно — славные германские боевые традиции вряд ли вдохновят на подвиги французов или поляков.

Вопрос традиций, по мнению Рара, снимает развитие военных технологий.

"Будущая армия Европы — это в первую очередь армия техники. Войны будущего — войны искусственного интеллекта, дронов, ракет и роботов. Важнее, чтобы военно-промышленные комплексы России и Европы работали не друг против друга, а создали бы общее оружие, общий противоракетный щит против вероятных атак агрессивных исламистов, которые обретут для этого больше возможностей, чем сейчас", — подчеркивает он.

Военный эксперт, заместитель главы франко-российского центра "Обсерво" Игорь Деланоэ также напоминает, что создание европейской армии — "очень старый проект". "Но есть НАТО, эта организация давно существует и достаточно эффективно действует", — добавляет он.

И выражает скепсис по поводу перспектив военной интеграции в ЕС. "Уже имеющиеся Европейский корпус, франко-немецкая бригада — максимум того, что может получиться", — считает эксперт.

Но он полагает, что Россия и ЕС способны сотрудничать в сфере обороны.

"Не сейчас, конечно. Это был бы позитивный шаг для нормализации отношений между ЕС и Россией. Если, например, создать совместный (оборонный. — Прим. ред.) киберцентр. Это бы укрепило доверие между акторами международной политики", — подчеркивает Деланоэ.

Военная практика Римской империи

Большая часть европейских стран — члены НАТО. Профессиональный военный не может публично рассуждать, с кем его стране дружить, а с кем нет. Но отставной солдат свободен в своих оценках. Бывшие офицеры Вооруженных сил ГДР считают, что единой европейской армии хорошо бы вступить в союз с Москвой. "Россия, безусловно, должна была бы участвовать в переговорах о создании европейской армии, если только та не создается… для борьбы с Россией", — говорит бывший офицер Военно-морского флота ГДР Сильвио Пфеффер.

По его мнению, единая европейская армия если и будет формироваться, то на каких-то новых началах — воинские традиции стран, веками враждовавших между собой, ей не подойдут.

"Как будет выглядеть общеевропейская армия? Как армия Наполеона или Австро-Венгрии? Нет! Если уж выбирать (пример для подражания. — Прим. ред.), то стоит воспользоваться военной практикой Римской империи. А в принципе я не вижу общих военных традиций для единой европейской армии. У такой армии может быть только одна традиция — вступать в войну за то, чтобы в Европе и на Земле больше не было войны", — объясняет он.

Товарищ Пфеффера по оружию, бывший офицер Национальной армии ГДР Дирк Зюссмильх полагает, что более вероятно "сотрудничество национальных контингентов под эгидой единого европейского военного союза".

Нежелание воевать за соседей

Озвучивая подобные лозунги, Маркон следует настроениям избирателей. Во Франции доля тех, кто верит в способность Евросоюза самостоятельно защищать себя (без НАТО), одна из самых больших в ЕС — 30 процентов. Таковы результаты опроса, проведенного компанией IFop в 2016-м. В целом в Европе доверие к НАТО достаточно высокое. Но есть и скепсис по отношению к Североатлантическому альянсу.

В мае 2017-го были опубликованы данные американской аналитической организации Pew Research Center. По данным социологов, 53 процента немцев и 43 процента французов считают, что Германии и, соответственно, Франции не следует вмешиваться, если другой член альянса будет втянут в конфликт с Россией.

Депутат бундестага Александр Нойе в комментарии РИА Новости высказал мнение, что в Европе нет особого желания поступаться чем-то ради союзников. И вряд ли такие настроения помогут формированию единой армии, полагает он. "Пожертвует ли Греция или Болгария своими солдатами ради Франции или Германии? ЕС занимается рядом новых проектов, но у меня большие сомнения в том, что они выльются в масштабную военную интеграцию. Создание армии ЕС нереалистично. Еще менее реалистична единая европейская армия", — уверен парламентарий.

"Никто вместо нас"

Кипр, Финляндия и Идея единой европейской армии была прописана еще в Лиссабонском договоре 2007 года. Прообраз вооруженных сил Евросоюза получил громоздкое название "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам обороны" — Permanent Structured Cooperation (PESCO). В ноябре 2017-го 23 страны Евросоюза, в том числе не входящие в НАТО Австрия Швеция , официально уведомили Брюссель о намерении приступить к реализации PESCO. В конце марта в ЕС представили план действий по повышению военной мобильности в рамках PESCO. Словом, европейская армия медленно, но формируется.

В феврале 2017-го почти незамеченной прошла новость о том, что Европарламент одобрил резолюцию о централизации ЕС, в том числе и о создании новой армии. Автором документа по интересному совпадению оказался бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт , отвечавший за переговоры между Евросоюзом и Великобританией о Brexit — выходе Лондона из ЕС. Именно Соединенное Королевство было одним из противников формирования общеевропейской армии.