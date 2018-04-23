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Шойгу прибыл в Пекин
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Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где во вторник, 24 апреля, примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС", — сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По ее словам, "в ходе совещания будут подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации".
Планируется также, что участники совещания откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС "Труба мира".
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