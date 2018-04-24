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В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
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В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый лимузин «Кортеж» не будут использовать в день инаугурации президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
По данным агентства, вопрос о лимузине был решен, однако затем режиссер церемонии предложил отказаться от этой идеи.
Автомобиль прошел испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент начнет его использовать позже, после церемонии, отметили собеседники издания. Как добавил один из источников агентства, в сценарий инаугурации внесут некоторые изменения, которые не касаются самой процедуры.
«Известия» 18 апреля писали о результатах краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж». Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил их как положительные, он пообещал, что вскоре автомобиль представят широкой публике.
Ранее министр сообщал, что лимузин «Кортеж» будет готов к маю 2018 года, члены правительства смогут пересесть на новые автомобили к концу 2018-го или началу 2019 года.
Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Розничная стоимость одного автомобиля будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.
На инаугурацию в 2012 году Путин приезжал на Mercedes Pullman, на таком же автомобиле глава государства прибыл на церемонию вступления в должность в 2004-м и 2000 году.
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Комментарии1  Ещё 7 источников 
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