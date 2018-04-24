В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»

По данным агентства, вопрос о лимузине был решен, однако затем режиссер церемонии предложил отказаться от этой идеи.

Автомобиль прошел испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент начнет его использовать позже, после церемонии, отметили собеседники издания. Как добавил один из источников агентства, в сценарий инаугурации внесут некоторые изменения, которые не касаются самой процедуры.

«Известия» 18 апреля писали о результатах краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж». Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил их как положительные, он пообещал, что вскоре автомобиль представят широкой публике.

Ранее министр сообщал, что лимузин «Кортеж» будет готов к маю 2018 года, члены правительства смогут пересесть на новые автомобили к концу 2018-го или началу 2019 года.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова . Инвестиции бюджета в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Розничная стоимость одного автомобиля будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.

На инаугурацию в 2012 году Путин приезжал на Mercedes Pullman, на таком же автомобиле глава государства прибыл на церемонию вступления в должность в 2004-м и 2000 году.