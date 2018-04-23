Спецпосланник КНР по сирийской проблеме назвал политическое урегулирование единственным выходом из кризиса в Сирии

Каир , 23 апреля / Синьхуа / — Политическое урегулирование является единственным выходом из продолжающегося сирийского кризиса. Об этом заявил в воскресенье специальный посланник правительства Китая по сирийской проблеме Се Сяоянь.

Выступая с речью на пресс-конференции в Каире, Се Сяоянь выразил обеспокоенность нынешней опасной ситуацией в Сирии , одновременно призвав вовлеченные страны к деэскалации ситуации и налаживанию диалога.

"Китай всегда выступает против применения силы или угрозы применения силы в международных отношениях", — вновь подчеркнул он, добавив, что необходимо уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Дипломат заявил, что Китай убежден в том, что военного разрешения сирийской проблемы не существует и единственным выходом является политическое урегулирование.

Он призвал все вовлеченные стороны сирийского вопроса вернуться на путь мирных переговоров.

По его словам, Китай выступает против любого применения химического оружия и подчеркнул необходимость всеобъемлющего, справедливого и объективного расследования предполагаемой газовой атаки в Сирии.

Спецпосланник отметил, что Китай поддерживает связи со всеми сторонами, вовлеченными в сирийский вопрос, добавив, что Пекин пригласил делегатов от сирийского правительства и оппозиции по отдельности посетить Китай для содействия политическому урегулированию.

Китай волнует гуманитарный кризис, который переживает сирийский народ, и страна уже предоставила 740 млн юаней /около 117,5 млн долларов США/ в помощь сирийским беженцам, сказал он.

В ходе визита в Египет Се Сяоянь встретился с должностными лицами Министерства иностранных дел Египта и других ведомств для обсуждения сирийского вопроса.

Он высоко оценил позитивную работу Египта в урегулировании сирийского кризиса, добавив, что Китай продолжит консультации и координацию с Египтом и другими странами для достижения политического урегулирования сирийского вопроса. —0—