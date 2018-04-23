Госдеп: страны G7 открыты для диалога с Россией, но не согласны с ее действиями

Германия, Италия, Канада, США, Франция и ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. Страны Группы семи ( Великобритания Япония ) сохраняют открытость для диалога с Россией , но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за «злонамеренные действия».

Об этом журналистам в воскресенье по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств членов G7 в Торонто на брифинге сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Есть открытость для диалога с Россией, но одновременно с этим мы возлагаем на них ответственность за их злонамеренные действия и усилия по дестабилизации государств", — сказал дипломат, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, страны-члены «семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России».