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Госдеп: страны G7 открыты для диалога с Россией, но не согласны с ее действиями
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Госдеп: страны G7 открыты для диалога с Россией, но не согласны с ее действиями 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сохраняют открытость для диалога с Россией, но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за «злонамеренные действия».
Об этом журналистам в воскресенье по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств членов G7 в Торонто на брифинге сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.
"Есть открытость для диалога с Россией, но одновременно с этим мы возлагаем на них ответственность за их злонамеренные действия и усилия по дестабилизации государств", — сказал дипломат, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Госдепартамента.
По его словам, страны-члены «семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России».
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