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CNN узнал, что Трамп подарит Макрону
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CNN узнал, что Трамп подарит Макрону 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп подарят главе Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома, передает CNN.
По данным телеканала, одним из подарков Трампов станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.
Также чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями Дональда и Меланьи Трамп.
Ранее Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.
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