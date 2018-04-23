CNN узнал, что Трамп подарит Макрону

По данным телеканала, одним из подарков Трампов станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро

Также чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Ранее Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.