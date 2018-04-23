Канада и ЕС проведут в сентябре первый саммит женщин — глав МИД

"Канада и ЕС знают, что продвижение гендерного равенства имеет важное значение как для экономического процветания, так и для глобального мира и безопасности, — отмечается в документе, распространенным канадским МИД. — Канада и ЕС рады сообщить, что в сентябре этого года проведут совместную встречу в Канаде, на которую будут приглашены все женщины министры иностранных дел".