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Канада и ЕС проведут в сентябре первый саммит женщин — глав МИД
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Канада и ЕС проведут в сентябре первый саммит женщин — глав МИД 

ТАСС 16 минут назад
ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Канада и Европейский союз проведут в сентябре в одном из канадских городов первый саммит, на который будут приглашены только женщины — министры иностранных дел. Об этом в воскресенье говорится в совместном заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"Канада и ЕС знают, что продвижение гендерного равенства имеет важное значение как для экономического процветания, так и для глобального мира и безопасности, — отмечается в документе, распространенным канадским МИД. — Канада и ЕС рады сообщить, что в сентябре этого года проведут совместную встречу в Канаде, на которую будут приглашены все женщины министры иностранных дел".
Фриланд и Могерини подчеркнули, что предстоящий женский саммит «станет уникальной возможностью по объединению всех женщин глав внешнеполитических ведомств» для обсуждения глобальных вызовов. Где именно и когда пройдет саммит, не сообщается. Как ожидается, в нем, в частности, примут участие министры иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Болгарии Екатерина Захариева, Хорватии Мария Пейчинович Бурич, Швеции Маргот Валльстрём.
В воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Согласно сообщению канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, КНДР, Сирия, Мьянма и Венесуэла. Приглашение на встречу также получили Могерини и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принял участие в ряде сессий министерского саммита.
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