Генсек ООН заявил необходимости реформы Совета безопасности организации 

Структура Совета Безопасности ООН больше не отражает баланс сил мире, уверен генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гуттериш. «У нас есть структурная проблема в СБ. Он представляет тот мир таким, как он выглядел после Второй мировой войны, но уже не представляет сегодняшний мир. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», — заявил он в интервью телеканалу SVT.
Гуттериш констатировал возвращение холодной войны, но указал на отличие от прошлого. «Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — считает он. Генсекретарь ООН признал, что в существующем виде СБ организации не в состоянии решить конфликт в Сирии.
Структурные проблемы СБ ООН обсуждались на неформальной встрече его представителей 21-22 апреля в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. Гуттериш признал, что вопрос об ответственность за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН. Встреча в Швеции дала надежду на выход из этого «драматического тупика». «У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения», — отметил генеральный секретарь ООН.
10 апреля Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. По подсчетам Sky News, это был уже 12-й раз, когда Москва использовала право вето по сирийскому вопросу. Ранее сирийская оппозиция заявляла, что 7 апреля правительственные войска Сирии применили химическое оружие на территории Восточной Гуты, в городе Дума. В ответ на инцидент в Думе 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам химоружия. Сирия и Россия отрицали факт применения химоружия.