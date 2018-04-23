Пушков оценил планы президента Франции по Сирии 

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление франзского президента Эммануэля Макрона о необходимости остаться в Сирии после разгрома ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), чтобы «построить новую Сирию». Комментарий российского сенатора опубликован на его странице в Twitter.
"Страны Запада уже построили «новую Ливию» — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути", — написал Пушков.
Франция, как утверждают ее власти, 14 апреля приняла участие в совместном с США и Великобританией ракетном ударе по Сирии. Союзники выпустили более 100 ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. Разрушения от атаки оказались минимальны. Министерство обороны РФ не зафиксировало запусков с французских носителей.