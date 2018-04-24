Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ 

Западные страны нашли способ обойти право вето России в ООН при рассмотрении резолюций относительно применения химоружия в Сирии. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на британские СМИ.
Речь идет о резолюции 1950 года «Единство ради мира», которая разрешает передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее ООН.
По сообщениям СМИ, предложение использовать резолюцию 1950 года было высказано на закрытой встрече полпредов ООН в Швеции и будет обсуждаться еще несколько раз на этой неделе.
Резолюция «Единство ради мира» была принята в 1950 году во время корейского кризиса. Совет Безопасности ООН признал Пхеньян агрессором и призвал всех членов ООН оказать помощь Южной Корее. Кроме США свои войска в Корею послали Великобритания, Турция, Бельгия, Греция, Колумбия, Филиппины и Таиланд, — всего в составе войск воевали представители 16 государств-членов ООН.