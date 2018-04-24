Ещё
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Западные страны нашли способ обойти право вето России в ООН при рассмотрении резолюций относительно применения химоружия в Сирии. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на британские СМИ.
Речь идет о резолюции 1950 года «Единство ради мира», которая разрешает передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее ООН.
>> Как США могут нейтрализовать вето России в Совбезе ООН
По сообщениям СМИ, предложение использовать резолюцию 1950 года было высказано на закрытой встрече полпредов ООН в Швеции и будет обсуждаться еще несколько раз на этой неделе.
Резолюция «Единство ради мира» была принята в 1950 году во время корейского кризиса. Совет Безопасности ООН признал Пхеньян агрессором и призвал всех членов ООН оказать помощь Южной Корее. Кроме США свои войска в Корею послали Великобритания, Турция, Бельгия, Греция, Колумбия, Филиппины и Таиланд, — всего в составе войск воевали представители 16 государств-членов ООН.
Комментарии355  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию255
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву73
Минобороны показало «Зверей с Востока»45
Греф анонсировал «грандиозные изменения»216
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение