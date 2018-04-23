Шведы просят отменить право вето в Совбезе ООН

Речь идёт об установлении запрета на ситуации связанные с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечества.

Вызвана эта идея решениями России , которая за короткое время 12 раз заблокировала резолюции, связанные с сирийским конфликтом, пишет Aftonbladet.

Пять членов Совбеза ООН обладают правом вето, это Россия, США Великобритания , Франция и Китай

По мнению Вальстрём, недавнее вето России в отношении резолюции о расследовании «химической атаки» в Сирии , показывает, что в нынешнем состоянии Совбез не работает должным образом.

Таким образом, Швеция целиком поддержала предложение, внесённое французами: «Мы считаем, что предложение французской стороны — это шаг в этом направлении, и мы поддерживаем все предложения, которые имеют отношение к ограничению права вето»,

— заключила глава шведского МИДа.