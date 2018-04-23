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Шведы просят отменить право вето в Совбезе ООН
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Шведы просят отменить право вето в Совбезе ООН 

News.ru 55 минут назад
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём поддержала инициативу Франции в Совете Безопасности ООН, которая ранее предлагала отменить право вето в особых и серьёзных ситуация.
Речь идёт об установлении запрета на ситуации связанные с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечества.
Вызвана эта идея решениями России, которая за короткое время 12 раз заблокировала резолюции, связанные с сирийским конфликтом, пишет Aftonbladet.
Пять членов Совбеза ООН обладают правом вето, это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
По мнению Вальстрём, недавнее вето России в отношении резолюции о расследовании «химической атаки» в Сирии, показывает, что в нынешнем состоянии Совбез не работает должным образом.
Таким образом, Швеция целиком поддержала предложение, внесённое французами: «Мы считаем, что предложение французской стороны — это шаг в этом направлении, и мы поддерживаем все предложения, которые имеют отношение к ограничению права вето»,
— заключила глава шведского МИДа.
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