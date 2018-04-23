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Главы МИД «большой семерки» и Могерини проведут переговоры
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Главы МИД «большой семерки» и Могерини проведут переговоры 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней и оборонной политике Федерика Могерини примет участие во встрече глав МИД стран «большой семерки» в Торонто, власти ЕС ожидают дискуссий по вопросам Сирии, Украины, России, Ирана и Корейского полуострова.
Ожидается также, что Могерини проведет ряд двусторонних встреч в рамках министерской встречи.
"Дискуссии будут сосредоточены на наиболее актуальных международных вопросах, в том числе на Сирии, накануне второй брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона 24-25 апреля, сопредседателями которой станут ЕС и ООН", — говорится в сообщении пресс-службы Могерини.
Кроме того, ожидается обсуждение конфликта на Украине и «поддержка усилий властей этой страны в сфере реформ». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также приехал в Торонто, с ним запланированы переговоры участников G7.
По данным пресс-службы, другим пунктом переговоров станут отношения с Россией, «в отношении которой министры иностранных дел ЕС подтвердили общий подход на последнем заседании Совета по иностранным делам».
В повестке также обсуждение израильско-палестинского конфликта, ситуации в Ираке, Иран, урегулирование на Корейском полуострове, события в Венесуэле. Помимо «страновой» проблематики, на встрече запланированы для обсуждения вопросы нераспространения и разоружения, борьбы с терроризмом и экстремизмом, кибербезопасность, вопросы предотвращения конфликтов.
Министры стран G7 планируют принять итоговое заявление.
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