Главы МИД «большой семерки» и Могерини проведут переговоры

Ожидается также, что Могерини проведет ряд двусторонних встреч в рамках министерской встречи.

"Дискуссии будут сосредоточены на наиболее актуальных международных вопросах, в том числе на Сирии, накануне второй брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона 24-25 апреля, сопредседателями которой станут ЕС и ООН ", — говорится в сообщении пресс-службы Могерини.

Кроме того, ожидается обсуждение конфликта на Украине и «поддержка усилий властей этой страны в сфере реформ». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также приехал в Торонто, с ним запланированы переговоры участников G7.

По данным пресс-службы, другим пунктом переговоров станут отношения с Россией, «в отношении которой министры иностранных дел ЕС подтвердили общий подход на последнем заседании Совета по иностранным делам».

В повестке также обсуждение израильско-палестинского конфликта, ситуации в Ираке , Иран, урегулирование на Корейском полуострове, события в Венесуэле . Помимо «страновой» проблематики, на встрече запланированы для обсуждения вопросы нераспространения и разоружения, борьбы с терроризмом и экстремизмом, кибербезопасность, вопросы предотвращения конфликтов.

Министры стран G7 планируют принять итоговое заявление.