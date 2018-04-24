«Большая семерка» рассказала, когда будет помогать восстанавливать Сирию

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости . Страны G7 будут помогать восстановлению Сирии , только когда в стране начнется «вызывающий доверие политический переход», говорится в заявлении глав МИД «Большой семерки».

"Мы вновь заявляем, что будем готовы оказывать помощь в восстановлении Сирии только, если будет осуществлен надежный политический переходный процесс", — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

Они заявили, что военного решения конфликта в Сирии нет, и призвали все стороны «серьезно и в полной мере включиться в процесс ООН в Женеве для достижения надежного политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, чему будет способствовать создание безопасной и нейтральной обстановки».

При этом министры заявляют, что «глубоко обеспокоены продолжающимися эскалацией насилия в Сирии, применением тактики „сдавайся или умри от голода“ и отсутствием гуманитарного доступа».

"В свете этой ужасающей гуманитарной ситуации и продолжающегося насилия в Сирии, мы призываем к незамедлительному и полному осуществлению общенационального прекращения огня в соответствии с резолюцией СБ ООН 2401", — говорится в заявлении.

В тексте также содержится призыв к властям Сирии, а также России Ирану принять меры по защите мирных жителей в стране, которых они, как утверждается в заявлении, подвергают бомбардировкам.

Кроме того, повторяется призыв привлечь к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии — в этом министры G7 обвиняют власти Сирии и боевиков группировки «Исламское государство» *.

* Запрещенная в России террористическая организация

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