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Страны G7 продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность
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Страны G7 продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность 

BFM.RU 55 минут назад
Главы МИД стран Группы семи заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Об этом в воскресенье говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады, опубликованного в его официальном «Твиттере», передает ТАСС.
«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили единую позицию в деле поддержки Украины и порядка, основанного на международных нормах, согласно которым суверенитет и территориальная целостность [отдельной страны] должны соблюдаться всеми [государствами мира]», — говорится в нем.
В воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран Группы семи. Согласно сообщению канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, Северная Корея, Сирия, Мьянма и Венесуэла. Телеканал Си-ти-ви сообщил, что по приглашению Фриланд в Торонто прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принял участие в ряде сессий министерского саммита.
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