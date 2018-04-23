Страны G7 продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность

Главы МИД стран Группы семи заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Об этом в воскресенье говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады , опубликованного в его официальном «Твиттере», передает ТАСС

«Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили единую позицию в деле поддержки Украины и порядка, основанного на международных нормах, согласно которым суверенитет и территориальная целостность [отдельной страны] должны соблюдаться всеми [государствами мира]», — говорится в нем.