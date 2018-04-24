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В Сети высмеяли неуверенные попытки Трампа взять жену за руку
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В Сети высмеяли неуверенные попытки Трампа взять жену за руку 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Свободная пресса
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей во вторник стали обсуждать видео, на котором президент США Дональд Трамп пытается взять за руку супругу Меланию во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
That moment when your wife resists holding your hand… PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C
— BetsyBits (@BetsyBits) 24 апреля 2018 г.
"Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно", — написала @BetsyBits. «Ей нужна веревка, чтобы сбежать», — пошутил @DWPippy
She needs a knotted rope for the escape..
— David W Pippy (@DWPippy) 24 апреля 2018 г.
"Она его не принимает, как и все мы!", — написали в комментариях.
Некоторые пожалели первую леди, которой пришлось взять супруга за руку.
"Выглядит абсолютно несчастной", — написал @jamgilcw.
Другие призвали не делать поспешные выводов и воздержаться от комментариев о личной жизни президентской четы.
"Не наше дело", — написал @mamtora
Not our business.
— Mamtora-Architect (@mamtora) 24 апреля 2018 г.
Отношения Трампа с супругой уже не первый раз становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Мелания неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого во время визита в Рим — взять за руку.
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