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Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов
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Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Американский президент Дональд Трамп высмеял экспертов, которые дают ему советы о том, как договориться с Северной Кореей. Соответствующий комментарий политика опубликован на его странице в Twitter.
"Забавно, как все те Эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению сделки с КНДР, теперь повсеместно учат меня, как сделать это!" — цитирует ТАСС слова президента США.
В начале марта северокорейский лидер Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и американский лидер его принял. Переговоры глав двух государств могут состояться в мае или июне.
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