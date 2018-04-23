Главу МИД ФРГ раскритиковали за позицию по РФ

Несколько представителей президиума Социал-демократической партии Германии выразили недовольство жестким тоном главы МИД ФРГ Хайко Мааса по отношению к России. Об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на участников прошедшего в Висбадене съезда этой политической силы.
В частности, критике риторику Мааса подвергли премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также глава правительства Нижней Саксонии Штефан Вайль. К ним присоединился и зампред СДПГ Ральф Штегнер. Они потребовали от министра, который находится на встрече G7 в Канаде, послать Москве "сигналы понимания" и чаще заявлять о готовности к диалогу, пишет Die Welt.
Президиум партии подробно обсудит политику по отношению к России на заседании в мае.
Как утверждал Вайль, в СДПГ раньше всегда выступали за более мягкий тон по отношению к РФ. И на фоне заявлений Мааса в рядах политической силы "распространяется замешательство", говорится в статье.
Кроме того, ряд представителей президиума социал-демократов выразили в Висбадене недовольство высылкой российских дипломатов из-за дела Скрипаля, а также оценкой авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии. Маас назвал данный налет "необходимым и уместным".