Главу МИД ФРГ раскритиковали за позицию по РФ

Несколько членов президиума СДПГ недовольны тоном главы МИД ФРГ по отношению к России

Несколько представителей президиума Социал-демократической партии Германии выразили недовольство жестким тоном главы МИД ФРГ Хайко Мааса по отношению к России . Об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt со ссылкой на участников прошедшего в Висбадене съезда этой политической силы.

В частности, критике риторику Мааса подвергли премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также глава правительства Нижней Саксонии Штефан Вайль. К ним присоединился и зампред СДПГ Ральф Штегнер. Они потребовали от министра, который находится на встрече G7 в Канаде , послать Москве "сигналы понимания" и чаще заявлять о готовности к диалогу, пишет Die Welt

Президиум партии подробно обсудит политику по отношению к России на заседании в мае.

Как утверждал Вайль, в СДПГ раньше всегда выступали за более мягкий тон по отношению к РФ. И на фоне заявлений Мааса в рядах политической силы "распространяется замешательство", говорится в статье.