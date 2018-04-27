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The Telegraph: Трамп встретится с королевой Великобритании
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The Telegraph: Трамп встретится с королевой Великобритании 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время официального визита в страну в июле этого года. Об этом пишет газета The Telegraph.
Официальный визит Трампа, который состоится 13 июля, продлится 24 часа. Сообщается, что глава Соединенных Штатов проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
По данным издания, глава британского МИДа Борис Джонсон счел известие о грядущем визите «фантастической новостью». Однако в стране также могут пройти массовые акции протеста из-за официальной встречи Трампа и Мэй. В издании считают, что это обстоятельство повлияло на многократные переносы официального визита.
"Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. Детали появятся позже", — добавил собеседник The Telegraph, близкий к официальным лицам Британии.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп вновь решил посетить Британию.
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