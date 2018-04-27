The Telegraph: Трамп встретится с королевой Великобритании

Официальный визит Трампа, который состоится 13 июля, продлится 24 часа. Сообщается, что глава Соединенных Штатов проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

По данным издания, глава британского МИДа Борис Джонсон счел известие о грядущем визите «фантастической новостью». Однако в стране также могут пройти массовые акции протеста из-за официальной встречи Трампа и Мэй. В издании считают, что это обстоятельство повлияло на многократные переносы официального визита.

"Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. Детали появятся позже", — добавил собеседник The Telegraph, близкий к официальным лицам Британии.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп вновь решил посетить Британию.