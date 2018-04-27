DM: Трамп во время визита в Великобританию встретится с Елизаветой II

По информации издания, встреча глав двух государств может пройти в шотландском замке Балморал, летней резиденции королевы, или в Виндзорском замке, официальной резиденции британских монархов.

Трамп прибудет в Великобританию 13 июля. Ранее в Белом доме и на Даунинг-стрит сообщили, что он встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Мэй передала Трампу подписанное Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей. Однако этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. Петицию с призывом отменить госвизит подписали 1,85 млн человек.