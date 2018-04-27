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DM: Трамп во время визита в Великобританию встретится с Елизаветой II
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DM: Трамп во время визита в Великобританию встретится с Елизаветой II 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в рамках рабочего визита в Великобританию в июле встретится с королевой Елизаветой II. Об этом в ночь на пятницу сообщила британская газета Daily Mail.
По информации издания, встреча глав двух государств может пройти в шотландском замке Балморал, летней резиденции королевы, или в Виндзорском замке, официальной резиденции британских монархов.
Трамп прибудет в Великобританию 13 июля. Ранее в Белом доме и на Даунинг-стрит сообщили, что он встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.
Во время визита в Вашингтон в январе 2017 года Мэй передала Трампу подписанное Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей. Однако этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. Петицию с призывом отменить госвизит подписали 1,85 млн человек.
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