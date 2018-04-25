США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу

"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что США ждут с нетерпением начала «тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес».