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США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу
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США призвали все стороны в Армении к конструктивному диалогу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Газета.Ru
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу для обеспечения мирного перехода власти, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", — говорится в заявлении Науэрт.
Она отметила, что США ждут с нетерпением начала «тесной работы с новым правительством во многих областях, представляющий взаимный интерес».
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