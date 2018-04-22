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«Новичок» в бутылке: масло с названием химоружия появилось в Ульяновске
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«Новичок» в бутылке: масло с названием химоружия появилось в Ульяновске 

РИА Новости 41 минуту назад
Подсолнечное масло под названием «Новичок» представил на сельскохозяйственной выставке в Ульяновске фермер из села Никольское-на-Черемшане Алексей Якушев. По его словам, идея создания такого продукта появилась после того, как Лондон бездоказательно обвинил Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
"Мне очень не нравится, когда мою страну поливают грязью, и, вообще, они уже сами не верят, что у нас есть этот «Новичок», что мы кого-то отравили", — пояснил предприниматель.
Он также добавил, что теперь те, кто выдвигает эти обвинения, смогут сказать, что нашли «Новичок» в России.
В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок», а к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает и называет обвинения «бездоказательной провокацией». МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
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