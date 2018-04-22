«Новичок» в бутылке: масло с названием химоружия появилось в Ульяновске

"Мне очень не нравится, когда мою страну поливают грязью, и, вообще, они уже сами не верят, что у нас есть этот «Новичок», что мы кого-то отравили", — пояснил предприниматель.

Он также добавил, что теперь те, кто выдвигает эти обвинения, смогут сказать, что нашли «Новичок» в России.