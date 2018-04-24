Ещё
Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Химическая атака, якобы имевшая место в сирийском городе Дума, носила явно постановочный характер, в результате США, Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли удар по суверенному государству. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", — сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства", — добавил российский министр.
7 апреля ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», заявили, что в городе Дума в Восточной Гуте было использовано химическое оружие. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
США, Великобритания и Франция, использовав в качестве повода сообщения об инциденте в Думе, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли по Сирии массированный удар. Как сообщили в Минобороны РФ, по ряду сирийских объектов было выпущено 103 ракеты, 71 из них сбили сирийские средства ПВО.
ТАСС: последние новости
"Известия": в Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверных сведений Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке Путин и Макрон отметили важность проведения миссии экспертов ОЗХО в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»828
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО143
Порошенко обратился с просьбой к националистам25
Для россиян хотят ввести новые штрафы163
Россия поставила США серьезное условие315
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение