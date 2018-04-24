Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер

Великобритания и Сергей Шойгу. ПЕКИН, 24 апреля. / ТАСС /. Химическая атака, якобы имевшая место в сирийском городе Дума , носила явно постановочный характер, в результате США Франция в нарушение всех международных норм нанесли удар по суверенному государству. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ

"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", — сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

"Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства", — добавил российский министр.

7 апреля ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», заявили, что в городе Дума в Восточной Гуте было использовано химическое оружие. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.