Ирина Роднина: Винить во всех бедах Россию очень удобно

Ирина Роднина прошла путь от ледовой арены до Государственной думы ; от фигурного катания до политики; от трех олимпийских медалей в зимних играх 1972, 1976 и 1980 годов и побед в десяти чемпионатах мира подряд до защиты международной политики путинской России

«Все мои спортивные достижения стали результатом моего личного упорного труда, а сейчас, в Думе, я выступаю не одна — я выступаю от лица всей страны», — рассказывает Ирина Роднина.

Тон Ирины меняется на протяжении разговора. О войне в Сирии она говорит крайне серьезно, о событиях в Каталонии и причастности к ним России — с улыбкой.

«Вы же видите мою реакцию на эти события», — говорит она, отсмеявшись.

До ближайшего вторника она находится в Валенсии и участвует в конференции, организованной Университетом Валенсии (Universidad Europea de Valencia) на тему «Важность парламентской дипломатии в русско-испанских отношениях». Участие в ней принимают Педро Аграмунт (Pedro Agramunt), член Сената Испании и председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы ; Сорайя Родригес (Soraya Rodríguez), член Конгресса депутатов Испании; Хосе Рафаэль Гарсия Эрнандес (José Rafael García Hernández), представитель Народной партии Испании. Конференция стала первым собранием представителей обеих стран после дела Скрипаля и бомбардировки Сирии силами коалиции, поддерживаемой Испанией.

Газета «Эль Мундо» (El Mundo): На прошлой неделе была проведена бомбардировка Сирии силами США, Великобритании и Франции. Какова реакция России?

Ирина Роднина: Мы рассматриваем эту бомбардировку как демонстрацию Вашингтоном своей силы. Удар был выборочным, российским базам или гражданам ущерб нанесен не был. Безусловно, мы осуждаем данные действия, поскольку они проводились без одобрения Совета Безопасности ООН . И это происходит не впервые. Вспомните Югославию, вторжения в Ирак Ливию . Мы продолжаем наблюдать за тем, как Запад нарушает международное право.

— Последует ли ответ от России?

— Ответ зависит от решения президента и руководителей страны.

— Депутаты в Думе обсуждают эту ситуацию?

— Конечно. Спорят, выдвигают предложения, но окончательное решение поступит от Совета Федерации

— Меры будут приняты, если выяснится, что сирийское правительство, которое поддерживает Россия, применило запрещенное химическое оружие?

— Россия неуклонно соблюдает международное право. И сначала нужно тщательно исследовать факты.

— Это означает, что ответ положительный?

— Сначала нужны доказательства, в таких случаях нельзя говорить в сослагательном наклонении. На данный момент из доказательств у нас только то, что на территориях, освобождаемых от оппозиции, продолжает появляться химическое оружие. У оппозиционеров подобное оружие было, и зачастую, когда территории освобождаются, выясняется, что оно западного производства. Встает вопрос: как оно туда попало?

— В эпоху, когда отношения между Испанией и Россией переживают не лучшие времена, каким будет, по-вашему, результат этой встречи?

— Когда мы встречаемся и обмениваемся мнениями об актуальных вопросах, мы не только высказываемся сами, но и выслушиваем других. Нужно проанализировать огромный сплав информации, потому что, нам кажется, ЕС и США выдвигают одно единое и неоспоримое мнение.

— Одним из обсуждаемых вопросов будет, наверное, причастность России к событиям в Каталонии.

— (Смеется.) Вы уже видите, какая у меня реакция. Какие еще могут быть комментарии. Нас обвиняют во вмешательстве в дела США, в Брексит, в Каталонию… Винить во всех бедах Россию очень удобно.

— Некоторые говорят, что Россия хочет дестабилизировать Испанию, поддержав Каталонию.

— (Снова смеется.) У нас и своих проблем хватает.

— Россия заинтересована в независимой Каталонии?

— Россия заинтересована в том, чтобы подобных проблем не было. Мы заинтересованы в крепких взаимоотношениях, хорошей торговле, развитии туризма, ведь Испания — излюбленное направление для отдыха российских граждан. Все затрудняется, когда возникают подобные проблемы. Мои друзья были осенью в Каталонии и не смогли посмотреть некоторые достопримечательности в связи с происходившими событиями.

— Что вы думаете про дело Скрипалей?

— Еще одно дело, покрытое тайной и недомолвками. Нет никаких подтвержденных данных. Два российских гражданина подверглись нападению в Великобритании, а нам до сих пор не дают с ними связаться. Говорят, дочери Скрипаля лучше, но мы с ней не говорили, мы даже не можем быть уверены, что они находятся в больнице. Никакой достоверности, только голословные заявления. Нет доказательств, а опираться нужно на факты. На наших глазах создается коллективное мнение.

— Инцидент привел к масштабной высылке дипломатов. Мы находимся на пороге новой Холодной войны?

— По-моему, Холодная война никогда и не заканчивалась. Просто сейчас начинается новый ее этап.

— Россия является союзником или угрозой для ЕС?

— Россия никому не угрожает. Мы самодостаточны, мы сами решаем свои проблемы. После распада СССР Россия полностью открылась для Запада, а так же открыто принимать нас не хотели. Мы хотим, чтобы к нашей стране относились так, как и к любому другому суверенному государству, и не перекладывали на нас вину за все мировые катаклизмы. Потому что подобные попытки сделают из России мусорный ящик, в который можно будет кидать все беды мира.