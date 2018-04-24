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Макрон намерен разработать новое соглашение по ядерной сделке с Ираном
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Макрон намерен разработать новое соглашение по ядерной сделке с Ираном 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.
"На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном", — отметил Макрон.
По его словам, у Парижа и Вашингтона не было одинаковой позиции по Ирану изначально. Однако, он также добавил, что подробно обсудил с Трампом данную тему.
Ранее СМИ сообщили, что Европа и США выработали условия сохранения ядерной сделки с Ираном.
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