Макрон намерен разработать новое соглашение по ядерной сделке с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом

"На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном ", — отметил Макрон.

По его словам, у Парижа и Вашингтона не было одинаковой позиции по Ирану изначально. Однако, он также добавил, что подробно обсудил с Трампом данную тему.