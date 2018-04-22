Глава МИД Ирана считает, что США не отказались от идеи смены власти в республике 

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США не отказались от идеи смены власти в Иране и сейчас говорят об этом еще более прямо. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф в показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS.
"Я думаю, что Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи смены режима в Иране. Теперь они говорят об этом более прямо", — сказал глава МИД. По его словам, Вашингтон «привык полагаться на диктаторов в регионе». «Они не смогли повлиять на решение иранского народа на протяжении последних 40 лет, даже во время, когда иранская революция только начиналась», — добавил дипломат.
Зариф при этом напомнил, что во время ирано-иракской войны (длилась с 1980 по 1988 год) «все международное сообщество поддерживало [лидера Ирака] Саддама Хусейна». «Саддам Хусейн, который с западной точки зрения превратился в самого страшного монстра для всего мира, был союзником Запада все восемь лет, когда он применял химическое оружие против Ирана», — добавил министр.