Иран назвал американскую политику в Сирии близорукой

«Политика США в Сирии, особенно последние несколько месяцев, была близорука, она еще больше усилила этнические трения в Сирии, привела к региональным реакциям, которые опасны», — приводит его слова РИА «Новости»

Он призвал к проведению международного расследования якобы имевшего место в сирийской Думе применения химического оружия.

«Кто применил химическое оружие? Как его применили, если применили? И потом должна быть международная реакция… не односторонняя акция стран, взявших закон в свои руки», — подчеркнул он.