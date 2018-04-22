Франция хочет создать новую Сирию 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что только присутствие в Сирии войск США и европейских стран позволит сирийцам построить новую страну. Макрон записал себе в «заслугу» то, что убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии.
Макрон уверен, что Сирия подпадет под влияние Ирана, если предоставить ее самой себе, пишет РИА Новости.
В интервью телеканалу Fox News французский президент заявил, что «если мы однозначно и полностью уйдем даже в политическом смысле, мы отдадим все иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов».
По мнению Макрона, после уничтожения террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) «определять будущее, конечно, будет сирийский народ».