Макрон о пошлинах США на сталь и алюминий: это шаг к началу торговой войны

С союзниками торговых войн не ведут. В американских пошлинах на сталь и алюминий из ЕС Эммануэль Макрон увидел начало торговой войны. Президент Франции в интервью американскому телеканалу Fox News выразил надежду, что США не введут пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из стран Евросоюза. Для всех стран они действуют с 23 марта, но у ЕС пока есть отсрочка до 1 мая.

Услышит ли Трамп Макрона? Вот что говорит что заведующий сектором стратегических оценок института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин:

Сергей Уткин заведующий сектором стратегических оценок института мировой экономики и международных отношений РАН «Макрон — один из ведущих политиков Европейского союза, человек, который в силу и возраста, и популярности в своей стране и в других странах Европы обладает определенным влиянием на то, как складывается европейская политическая повестка, на то, какие темы притягивают внимание широкого круга людей. Здесь он упоминает те вопросы, которые беспокоят многих граждан ЕС. Действительно действия Трампа в последнее время не только в отношении торговых ограничений, но и по другим темам вызывали немалое беспокойство со стороны политиков и просто людей, которые живут в странах Евросоюза, как раз в связи с тем, что возникает ощущение, что Америка не собирается консультироваться со своими союзниками по какому-либо поводу, а в каких-то случаях даже готовы принимать меры, которые будут наносить прямой ущерб союзникам. Что касается России, то по-моему, здесь пока никаких заметных подвижек не происходит. Большинство вменяемых европейских лидеров говорят о том, что отношения с Россией чрезвычайно важны. Вообще сложно представить себе функционирующую систему европейской безопасности без участия России, но в то же время не закрывают глаза на вопросы, которые разделяют Россию и страны ЕС».

Высказался Президент Франции и о Владимире Путине. Его Эммануэль Макрон назвал сильным лидером, стремящимся сделать свою страну великой, но при этом призывал Запад к осторожному подходу к Москве.

«Не будьте наивными», — заявил Макрон. — «Мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это», — уверен президент Франции.