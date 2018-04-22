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Захарова не исключила введения безвизового режима для граждан Грузии
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Захарова не исключила введения безвизового режима для граждан Грузии 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Введение безвизового режима Россией для граждан Грузии не исключено, но для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности, на что грузинские власти пока не идут, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не исключаем и введения безвизового режима для граждан Грузии, но для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, а грузинские власти на это пока не идут", — сказала Захарова в интервью телеканалу «Дождь».
Она напомнила, что существовавшие с 2006 года визовые ограничения для грузинских граждан отменены более двух лет назад.
"Сегодня любой гражданин Грузии может приехать к нам по частному приглашению, которое любой россиянин рутинно оформляет через миграционную службу. Без проблем выдаются учебные, деловые, гуманитарные визы", — отметила дипломат.
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