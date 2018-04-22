Захарова не исключила введения безвизового режима для граждан Грузии

"Не исключаем и введения безвизового режима для граждан Грузии, но для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, а грузинские власти на это пока не идут", — сказала Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

Она напомнила, что существовавшие с 2006 года визовые ограничения для грузинских граждан отменены более двух лет назад.

"Сегодня любой гражданин Грузии может приехать к нам по частному приглашению, которое любой россиянин рутинно оформляет через миграционную службу. Без проблем выдаются учебные, деловые, гуманитарные визы", — отметила дипломат.