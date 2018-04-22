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Скрипалей отравил знаток джиу-джитсу из ФСБ
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Скрипалей отравил знаток джиу-джитсу из ФСБ 

Авторадио 30 минут назад
Об этом пишут британские СМИ. По их данным, в атаке на экс— полковника ГРУ и его дочери мог принимать участие бывший офицер КГБ и Федеральной службы безопасности. Этот человек использовал паспорт на имя Михаила Савицкиса, а также два других псевдонима. Мужчина входил в группу из шести человек, которая разрабатывала нападение в Солсбери. 54-летнего «Савицкиса» издание называет «красивым и статным» экспертом в джиу-джитсу, который «быстро завоевывает доверие других людей». При этом отмечается, что, по данным правоохранительных органов, Савицкис мог уже уехать в Россию, поэтому британские сыщики вряд ли смогут его допросить. Напомню, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь в начале марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. В Лондоне заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили в атаке Москву. Юлия Скрипаль уже выписана из больницы. При этом она ни разу не появилась на публике, а все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд. Власти не раскрывают ее местонахождение и не позволяют ей видеться с родственниками.
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