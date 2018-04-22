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Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
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Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Карельские вести
Экс— капитан ФСБ с позывным «Гордон» является подозреваемым в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом пишет британская газета Mirror.
Издание утверждает, что «Гордону» — 52 года, он владеет японским боевым искусством джиу-джитсу, в реальной жизни может использовать паспорт на имя Михаила Савицкиса, а также два других псевдонима. Подозреваемый уже мог покинуть территорию Соединенного королевства.
Подготовку к химической атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отмечает издание, вели шесть человек. На «Гордона» указал в ходе пятичасового допроса в Лондоне перебежчик Борис Карпичков. Он охарактеризовал «Гордона», как «очень умного, образованного, амбициозного и безжалостного человека». Также по словам Карпичкова, он был обаятельным и представительным и быстро смог завоевать доверие незнакомца.
Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены в госпиталь в Солсбери 4 марта после отравления неизвестным веществом. Британская сторона утверждает, что к этому отравлению была причастна российская сторона, которая отравила Скрипаля «из мести». В Москве эти обвинения категорически отрицают.
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