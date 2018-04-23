Россия осудила теракт в Афганистане

В воскресенье в столице Кабула прогремел взрыв. Теракт произошел с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана. Сообщалось о 57 погибших и 119 раненых. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ).

"Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт, направленный против избирательного процесса, становления мирного и демократического Афганистана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности намеченных на нынешний год выборов в парламент и уездные советы", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Согласно расписанию, опубликованному избиркомом Афганистана, с 14 апреля по 12 июня в стране проводится регистрация избирателей, с 26 мая стартует регистрация кандидатов. Избирательная кампания продолжится с 28 сентября по 17 октября.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Афганистане в 2010 году. Очередное голосование должно было состояться в октябре 2016 года, но дата выборов была перенесена. Ожидалось, что новый состав парламента будет избран в июле 2018 года, но из-за технических сложностей выборы были снова отложены на более поздний срок.

*Террористическая организация, запрещенная в России.