Ещё
Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны G7 обвинили Россию в дестабилизации 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Страны «большой семерки» могут рассмотреть вопрос об ужесточении антироссийских санкций в связи с политикой России на юго‐востоке Украины. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на итоговое заявление встречи глав МИД G7 в канадском городе Торонто.
В документе отмечается, что решение об ужесточении санкций против РФ может быть принято, если «этого потребуют действия Москвы».
Вместе с тем, сообщается, что санкции против России могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.
В заявлении глав МИД на саммите в Торонто внешнеполитические действия РФ характеризуются как «дестабилизирующие». России приписываются обвинения во «вмешательстве в демократические системы других стран».
Несмотря на это, министры стран G7 считают, что с Россией следует взаимодействовать по таким вопросам, как «глобальные проблемы и региональные кризисы» при условии, что Российской Федерацией будут выполнены все международные обязательства.
Высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав G7 заявил, что страны «большой семерки» открыты к сотрудничеству и диалогу с Россией. Однако Запад по‐прежнему возлагает на РФ ответственность за последние мировые события.
360tv.ru: последние новости
Россия получила ответ Лондона по «делу Скрипаля» Bloomberg: Путин планирует усилить социальную сферу Путин преподнес Макрону урок международного права
Комментарии1  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины116
Кремль готовит суперманевр435
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля18
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение