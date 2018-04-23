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На встрече дипломатов из стран G7 Россия стала темой номер один
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На встрече дипломатов из стран G7 Россия стала темой номер один 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Дипломаты из стран «Большой семерки» встретились в Торонто в Канаде, чтобы обсудить способы противостоять России в Сирии и Украине, а также Ирану в Средней Азии, сообщает The Washington Post.
Как отмечает издание, в топе повестки двухдневной встречи министров иностранных дел стран из «Группы семи» (G7) было общее беспокойство по поводу России.
«Было единство G7 по поводу противостояния пагубному поведению России», — сказал изданию анонимный высокопоставленный источник в Госдепе США.
Источник отметил, что с Россией будет диалог, но в то же время страны-участники «призывают ее к ответу за пагубные действия и попытки дестабилизировать другие государства».
Встреча дипломатов в Торонто стала первым разговором на высоком уровне между США, Великобританией и Францией, после того как в ночь на 14 апреля они нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия режимом Асада.
В понедельник 23 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон должен прибыть в Вашигтон с государственным визитом.
Напомним, Россия была восьмым членом Группы, пока ее не исключили после присоединения Крыма в 2014 году (в международном сообществе это называют аннексией). «Большая семерка» состоит из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США.
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