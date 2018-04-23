На встрече дипломатов из стран G7 Россия стала темой номер один

Как отмечает издание, в топе повестки двухдневной встречи министров иностранных дел стран из «Группы семи» (G7) было общее беспокойство по поводу России.

«Было единство G7 по поводу противостояния пагубному поведению России», — сказал изданию анонимный высокопоставленный источник в Госдепе США

Источник отметил, что с Россией будет диалог, но в то же время страны-участники «призывают ее к ответу за пагубные действия и попытки дестабилизировать другие государства».

Великобританией и Встреча дипломатов в Торонто стала первым разговором на высоком уровне между США Францией , после того как в ночь на 14 апреля они нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия режимом Асада.

В понедельник 23 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон должен прибыть в Вашигтон с государственным визитом.