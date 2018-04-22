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Британия боится «российской кибератаки», которую сама же сочинила
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Британия боится «российской кибератаки», которую сама же сочинила 

Вести.Ru 1 час назад
Газета Sunday Telegraph сообщает, что британские спецслужбы признали бессилие перед предполагаемой кибератакой со стороны России. Полностью Великобританию защитить невозможно, поэтому подразделение киберзащиты Центра правительственной связи сосредоточится на укреплении основных систем — таких как энергоснабжение, водопровод, медицина, Интернет и транспорт. Отказ этих систем больше всего повлияет на жизнь британцев, отмечают в подразделении.
Лондон считает, что Россия намерена предпринять против Британии массированную кибератаку, передает ТАСС. При этом никаких доказательств британская сторона предоставить не может. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечает, что на конференции по кибербезопасности, которая прошла 11 апреля в Манчестере, министр внутренних дел Британии Эмбер Радд обвинил Россию в систематических хакерских атаках. Затем эти безосновательные обвинения были подхвачены СМИ. Захарова потребовала от Британии предоставить доказательства в пользу подобных утверждений.
Она считает, что такие обвинения могут быть попыткой подготовить общественное мнение перед кибератакой, которую Лондон предпримет против России. Заявления о киберугрозе со стороны России — очередная провокация, отмечает Захарова. Прояснить ситуацию в контактах с Москвой Лондон, как обычно, не собирается.
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