Госдеп: США и Великобритания условились бороться с применением химоружия в Сирии 

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто в воскресенье обсудили двусторонние вопросы, а также Сирию, Иран и КНДР. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, дипломаты «обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая Сирию, Иран и КНДР», «и.о. госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия», — добавила представитель Госдепартамента.
Запад неоднократно обвинял Дамаск в применении отравляющих веществ. 7 апреля ряд НПО, в том числе «Белые каски», выступили с утверждением о том, что химоружие было использовано в городе Дума в Восточной Гуте. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.