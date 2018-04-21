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Захарова надеется на беспристрастность экспертов ОЗХО
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Захарова надеется на беспристрастность экспертов ОЗХО 

Вести.Ru 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассчитывает на профессионализм и беспристрастность специалистов Организации по запрещению химического оружия. Эксперты в скором времени обследуют площадь в сирийском городе Дума, в котором якобы было применено химическое оружие, пишет РИА Новости.
Москва ожидает от ОЗХО скорейшего представления объективного доклада, сказала Захарова. Она отметила, что сотрудники организации впервые будут работать «на земле». «До сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей», — заявила Захарова.
Захарова призвала специалистов ОЗХО расширить посещение связанных с предполагаемым химинцидентом мест и круг свидетелей.
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