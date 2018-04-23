Британцы извиняются перед Россией за «гадкие» действия своих властей 

Российское посольство в Лондоне продолжает получать письма от граждан Великобритании, которые хотят высказать свое несогласие с действиями британских властей в отношении России. Об этом дипведомство сообщает в своем аккаунте в Twitter.
В одном из последних письм автор просит прощения за «гадкие» действия своей страны.
«Что бы российские граждане не чувствовали по поводу действий моего правительства по отношению к вашей благородной стране, существует много людей в Великобритании, которые категорически не согласны с их кровожадной позицией по Сирии и с этим фарсом в Солсбери», — пишет гражданин Великобритании.
Еще один написавший в посольство РФ рассказал, как сильно его удивило насколько антироссийская позиция политического класса контрастирует с мнением рядовых граждан.
«Как будто наш политический класс пытается разогреть антироссийский пыл, и чем больше им это не удается, тем больше они демонстрируют свое раздражение», — написал житель Британии.
Автор письма также отметил, что ни один из его знакомых не выражает антироссийских мнений, и что даже если Россия действительно виновата в том, в чем ее обвиняют политики, необходимы доказательства.
Напомним, власти Великобритании обвинили Россиию в применении химического оружия на своей территории для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за работу на британскую разведку, но впоследствии помилованного в рамках обмена осужденными шпионами между США и Россией в 2010 году. Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта, указывая на отсутствие доказательств.