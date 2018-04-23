Британцы извиняются перед Россией за «гадкие» действия своих властей

Российское посольство в Лондоне продолжает получать письма от граждан Великобритании , которые хотят высказать свое несогласие с действиями британских властей в отношении России . Об этом дипведомство сообщает в своем аккаунте в Twitter.

В одном из последних письм автор просит прощения за «гадкие» действия своей страны.

«Что бы российские граждане не чувствовали по поводу действий моего правительства по отношению к вашей благородной стране, существует много людей в Великобритании, которые категорически не согласны с их кровожадной позицией по Сирии и с этим фарсом в Солсбери», — пишет гражданин Великобритании.

Еще один написавший в посольство РФ рассказал, как сильно его удивило насколько антироссийская позиция политического класса контрастирует с мнением рядовых граждан.

«Как будто наш политический класс пытается разогреть антироссийский пыл, и чем больше им это не удается, тем больше они демонстрируют свое раздражение», — написал житель Британии.

Автор письма также отметил, что ни один из его знакомых не выражает антироссийских мнений, и что даже если Россия действительно виновата в том, в чем ее обвиняют политики, необходимы доказательства.