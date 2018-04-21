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Россия призвала Запад не мешать расследованию «химатаки» в Сирии
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Россия призвала Запад не мешать расследованию «химатаки» в Сирии 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия выразила возмущение «передергиваниями фактов» со стороны западных политиков о предполагаемом применении химических токсичных веществ в сирийской Думе и призвала Запад воздерживаться от действий, препятствующих установлению истины картины произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущены непрекращающимися передергиваниями фактов и сознательным искажением действительности, которыми изобилуют высказывания официальных лиц ряда западных государств", — заявила Захарова.
В частности, она отметила главу МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который в интервью телеканалу BFMTV обвинил Москву в распространении противоречивых сведений по инциденту в Думе.
"Достойно сожаления, что такого рода заявления идут из столицы государства, руководству которого президент Российской Федерации Владимир Путин 13 апреля предложил «по горячим следам» принять непосредственное участие в расследовании именно этого эпизода и направить в город Дума своих военных экспертов. Однако в Париже избрали иной путь, слепо следуя установкам из Вашингтона по нанесению «показательного» ракетного удара по сирийской территории в нарушение Устава ООН", — отметила представитель МИД.
Она добавила, что Москва призывает «западных коллег одуматься и воздерживаться от действий, которые препятствуют установлению истины в отношении провокации в Восточной Гуте 7 апреля, отбрасывают далеко назад усилия по продвижению политического урегулирования сирийского конфликта на базе резолюции СБ ООН 2254, решений астанинского формата и рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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