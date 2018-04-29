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РФ рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
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РФ рассказала о войне стран Запада против ОЗХО 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Виктория Иванова / РИА Новости
США, Великобритания и Франция ведут самую настоящую войну против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства России при ОЗХО, передает ТАСС.
«Вопреки заявлению о том, что Сирия и Россия "продолжают создавать препятствия" для развертывания в Думе миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), именно Россия и Сирия совместно обратились к техсекретариату с призывом незамедлительно направить группу экспертов для расследования произошедшего. Несмотря на заявление от 10 апреля с указанием на планируемое прибытие команды МУФС в Дамаск утром 14 апреля, западная тройка агрессоров вероломно нанесла ракетный удар по САР — всего за несколько часов до ожидаемого приезда инспекторов ОЗХО», — отмечают дипломаты.
«В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», — заявили российском в постпредстве.
26 апреля представитель Сирии Гасан Абейд на брифинге в ОЗХО заявил, что у боевиков в городе Дума были обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании, в частности, из лаборатории Портон-Даун. Позднее российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что его американский коллега «костьми ложился», чтобы отговорить своих союзников от участия в брифинге.
6 апреля появилась информация о применении химического оружия в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке не подтвердила, несмотря на это, США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля обстреляли территорию Сирии.
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